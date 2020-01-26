Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte Sayısal Loto’da kazandıran numaralar…

Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı çekilişi geçen haftada gerçekleşen Sayısal Loto'da kuponları dolduran vatandaşların beklediği şanslı rakamlar belli oldu. Geçtiğimiz hafta sonuçlarına göre 6 numarayı doğru bilen çıkmayınca bu hafta Sayısal Loto’ya ilgi daha da artmıştı ancak bu hafta da büyük ikramiyeyi kazanan talihli çıkmadı. İşte 25 Ocak Sayısal Loto sonuçları…

25 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

MPİ tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları şu şekilde; 9 – 10 – 17 – 22 – 23 – 26

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.