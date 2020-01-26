Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte Sayısal Loto’da kazandıran numaralar…

Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Zengin olma hayali kuran vatandaşlar Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. 25 Ocak çekiliş sonuçlarına göre 6 şanslı rakamı bulan çıkmadığı 2. devir gerçekleşti. İşte, Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

08:52 -
Haberler Gündem
Sayısal Loto sonuçları belli oldu! İşte Sayısal Loto’da kazandıran numaralar…

Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı çekilişi geçen haftada gerçekleşen Sayısal Loto'da kuponları dolduran vatandaşların beklediği şanslı rakamlar belli oldu. Geçtiğimiz hafta sonuçlarına göre 6 numarayı doğru bilen çıkmayınca bu hafta Sayısal Loto’ya ilgi daha da artmıştı ancak bu hafta da büyük ikramiyeyi kazanan talihli çıkmadı. İşte 25 Ocak Sayısal Loto sonuçları…

25 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

MPİ tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları şu şekilde; 9 – 10 – 17 – 22 – 23 – 26

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

Çarşamba Cumartesi Milli Piyango Milli Piyango idaresi MPİ noter Sayısal Loto Sayısal Loto sonuçları
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more