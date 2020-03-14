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Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?

Sayısal Loto'da şansını denemek isteyen vatandaşlar kuponlarını doldurarak sonuçları beklemeye başladı. Sayısal Loto'da geçen hafta şanslı 6 numarayı bilen çıkmayınca 1. devir gelmişti. Peki Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? İşte detaylar...

18:12 -
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Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?

Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı gerçekleşen Sayısal Loto’da vatandaşlar şanslı rakamlar beklemeye başladı. Geçtiğimiz hafta sonuçlarına göre 6 numarayı doğru bilen çıkmayınca bu hafta Sayısal Loto'ya ilgi daha da artmıştı. İşte 14 Mart Sayısal Loto sonuçları detayları…

14 MART SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Sayısal Loto sonuçları henüz belli olmadı. Sayısal Loto çekilişinin 21:15’te gerçekleştirilmesinin ardından sonuçlar haberimizin içerisinde yer alacak.

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