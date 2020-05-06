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Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? İşte Sayısal Loto hakkında merak edilenler…

Sayısal Loto sonuçları, geçen hafta gerçekleşen 1. devir sonrasında talih kuşunun başına konmasını umut edenler tarafından heyecanla bekleniyor. En çok devreden ve en çok kazandıran oyunlarından biri olan Sayısal Loto sonuçları için çekiliş MPİ tarafında noter huzurunda gerçekleştirilecek. Peki Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?

18:27 -
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Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? İşte Sayısal Loto hakkında merak edilenler…

Hafta boyunca kuponları dolduran vatandaşlar tarafından zengin olma hayali ile Sayısal Loto sonuçlarını bekliyor. İkramiye kazanabilmek için 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. İşte 6 Mayıs sonuçları hakkında detaylar…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Sayısal Loto sonuçları henüz belli olmadı. Sayısal Loto çekilişi saat 21:15’te noter huzurunda MPİ tarafından gerçekleştirilecek. Sonuçlar belli olduğu andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.

GEÇMİŞ HAFTALARIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

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