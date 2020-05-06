Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? İşte Sayısal Loto hakkında merak edilenler…

Hafta boyunca kuponları dolduran vatandaşlar tarafından zengin olma hayali ile Sayısal Loto sonuçlarını bekliyor. İkramiye kazanabilmek için 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. İşte 6 Mayıs sonuçları hakkında detaylar…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Sayısal Loto sonuçları henüz belli olmadı. Sayısal Loto çekilişi saat 21:15’te noter huzurunda MPİ tarafından gerçekleştirilecek. Sonuçlar belli olduğu andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.

GEÇMİŞ HAFTALARIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto