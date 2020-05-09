Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Milyoner olmak isteyenlerin gözü Sayısal Loto’da…

MPİ tarafından gerçekleştirilen çekilişte 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmek gerekiyor. 9 Mayıs Sayısal Loto çekilişinde ise ikramiye kazandıran numaralar belli olduğu andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak. İşte Sayısal Loto sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 9 MAYIS

Sayısal Loto sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar saat 21:15’te MPİ tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto