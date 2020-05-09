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Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Milyoner olmak isteyenlerin gözü Sayısal Loto’da…

Sayısal Loto'da geçtiğimiz hafta gerçekleşen ikinci devir ardından ikramiye büyüdü. Altı şanslı numarayı bilerek milyoner olmak isteyenler kuponlarını doldurarak Sayısal Loto sonuçlarını beklemeye başladı. Peki Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu?

18:23 -
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Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Milyoner olmak isteyenlerin gözü Sayısal Loto’da…

MPİ tarafından gerçekleştirilen çekilişte 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmek gerekiyor. 9 Mayıs Sayısal Loto çekilişinde ise ikramiye kazandıran numaralar belli olduğu andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak. İşte Sayısal Loto sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 9 MAYIS

Sayısal Loto sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar saat 21:15’te MPİ tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

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