Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? Sayısal Loto’da büyük ikramiye sahibini arıyor

Geçtiğimiz hafta üç kişinin kazandığı büyük ikramiyenin ardından haftanın talihlisi olmak isteyen vatandaşlar kuponlarını doldurarak numaraları beklemeye başlamıştı. Sayısal Loto’da büyük ikramiye bugün gerçekleştirilen çekiliş ile belli olacak. İşte 15 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Sayısal Loto 15 Şubat sonuçları henüz belli olmadı. MPİ tarafında noter huzurunda 21:15’te gerçekleştirilecek çekiliş ardından şanslı numaralar belli olacak.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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