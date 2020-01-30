Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto’da büyük ikramiye bir kişinin!

Sayısal Loto'nun bu akşam yapılan çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Sonuçlarına göre 4 milyon lirayı aşan büyük ikramiye Ankara’da bir tahlilinin oldu. İşte 29 Ocak Sayısal Loto sonuçları…

29 OCAK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi'nin bu akşam gerçekleştirdiği çekilişte büyük ikramiye tutarı 4 milyon 535 bin lira olarak açıklandı.

SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINACAK?

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.