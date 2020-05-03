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Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto’da büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı!

Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu. Talih kuşunun kendi başına konması hayalini kuran vatandaşlar hafta boyunca kuponları doldurarak Sayısal Loto sonuçlarını beklemeye başlamıştı. İşte 2 Mayıs Sayısal Loto sonuçları ve hakkında merak edilenler…

08:54 -
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Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Sayısal Loto’da büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı!

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Sayısal Loto'da 6 numarayı doğru bilen çıkmayınca 1. devir gerçekleşti. MPİ Sayısal Loto'da ikramiye kazanabilmek için 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. İşte, 2 Mayıs Sayısal Loto sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 2 MAYIS

MPİ tarafından belirlenen Sayısal Loto numaralraı şu şekilde; 2-4-14-27-29-39

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

Çarşamba Cumartesi Milli Piyango MPİ on numara Pazartesi Perşembe Şans Topu Sayısal Loto Sayısal Loto sonuçları Süper Loto
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