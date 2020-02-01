Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sayısal Loto sonuçları belli oluyor… 1 Şubat 2020 Sayısal Loto sonuçları

En çok kazandıran şans oyununda katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. Geçen haftanın çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye bir kişinin oldu. Sayısal Loto'da sonuç listesi sonuçların açıklanmasının ardından haberimizde olacak...

20:33 -
Haberler Gündem
Sayısal Loto sonuçları belli oluyor… 1 Şubat 2020 Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto sonuçları merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. MPİ en çok kazandıran şans oyununda ikramiye dağılımı belli olduğu andan itibaren haberimizde olacak. Sayısal Loto sonuçlarının 21:30’dan itibaren açıklanması bekleniyor.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

Çarşamba Cumartesi Milli Piyango MPİ on numara Pazartesi Perşembe Şans Topu Sayısal Loto Sayısal Loto sonuçları Süper Loto
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more