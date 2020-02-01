Sayısal Loto sonuçları belli oluyor… 1 Şubat 2020 Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto sonuçları merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. MPİ en çok kazandıran şans oyununda ikramiye dağılımı belli olduğu andan itibaren haberimizde olacak. Sayısal Loto sonuçlarının 21:30’dan itibaren açıklanması bekleniyor.
ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?
Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;
Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto