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Sayısal Loto sonuçları belli oluyor! Sayısal Loto’da devleşen ikramiye ile heyecan arttı!

Sayısal Loto son çekilişinde gelen üçüncü devir ardından büyük ikramiye daha da arttı. Zengin olma hayali kuranlar kuponlarını doldurarak Sayısal Loto sonuçlarını beklemeye başladı. Peki Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu?

17:55 -
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Sayısal Loto sonuçları belli oluyor! Sayısal Loto’da devleşen ikramiye ile heyecan arttı!

Son 3 çekilişte gerçekleşen devirin ardından Sayısal Loto sonuçları merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Sayısal Loto’da ikramiye kazanabilmek için katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. İşte 18 Ocak Sayısal Loto sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Sayısal Loto sonuçları saat 21:15’te noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişin ardından belli olacak. İkramiye kazandıran numaralar belli olduğu andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

 

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto

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