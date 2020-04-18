Sayısal Loto sonuçları çekildi mi? Sayısal Loto’da ikramiye katlanarak büyüdü!

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen şans oyunu sayesinde zengin olma hayali kuran vatandaşlar kuponlarını kontrol etmek için Sayısal Loto sonuçlarını merak ediyor. İşte Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye dağılımı…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Sayısal Loto sonuçları henüz belli olmadı. MPİ tarafından noter huzurunda gerçekleşecek çekiliş 21:15’te yapılacak. Sonuçlar belli olduğu andan itibaren haberimizde yer alacak.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto