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Sayısal Loto sonuçları çekildi mi? Sayısal Loto’da ikramiye katlanarak büyüdü!

Sayısal Loto'da 3. devir sonrasında katlanan büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen vatandaşlar kuponlarını doldurarak sonuçları beklemeye başladı. Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi haline gelen Sayısal Loto'da her hafta yüzbinlerce kişi şansını denemek istiyor. Peki Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? İşte çekiliş hakkında detaylar...

18:59 -
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Sayısal Loto sonuçları çekildi mi? Sayısal Loto’da ikramiye katlanarak büyüdü!

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kez gerçekleştirilen şans oyunu sayesinde zengin olma hayali kuran vatandaşlar kuponlarını kontrol etmek için Sayısal Loto sonuçlarını merak ediyor. İşte Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye dağılımı…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Sayısal Loto sonuçları henüz belli olmadı. MPİ tarafından noter huzurunda gerçekleşecek çekiliş 21:15’te yapılacak. Sonuçlar belli olduğu andan itibaren haberimizde yer alacak.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

Çarşamba Cumartesi Milli Piyango MPİ noter on numara on numara sonuçları Pazartesi Perşembe Şans Topu Şans Topu sonuçları Sayısal Loto Sayısal Loto sonuçları Süper Loto Süper Loto sonuçları
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