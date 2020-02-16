Sayısal Loto’da ikramiye tek kişinin oldu! 15 Şubat Sayısal Loto sonuçları…

Sayısal Loto sonuçları MPİ tarafından gerçekleştirilen çekiliş ile belirlendi. En çok kazandıran şans oyununda katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin etmesi gerekiyor. Bu haftanın çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye bir kişinin oldu. İşte 15 Şubat Sayısal Loto sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

5 – 15 – 24 – 27 – 30 – 34

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto