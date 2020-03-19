Sayısal Loto’da ilk devir! İşte 18 Mart Sayısal Loto sonuçları…

Sayısal Loto sonuçları için araştırmalarını sürdüren vatandaşlar, şanslı numaralar için umutla hafta boyunca bekledi. Bu haftanın çekiliş sonuçlarına göre 6 numarayı doğru bilen çıkmayınca Sayısal Loto’da birinci devir gerçekleşti.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun bu akşam yapılan çekilişinde büyük ikramiye tutarı 1 milyon 37 bin lira olarak açıklandı.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto