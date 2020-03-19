Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sayısal Loto’da ilk devir! İşte 18 Mart Sayısal Loto sonuçları…

Sayısal Loto sonuçları, MPİ tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ardından belli oldu. Talih kuşunun başına konmasını hayal edenler hafta boyunca bayilerin önünde uzun kuyruklar oluşturarak kuponlarını doldurmuştu. Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklamasına göre bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan olmadı. İşte, 18 Mart Sayısal Loto sonuçları...

07:53 -
Haberler Gündem
Sayısal Loto’da ilk devir! İşte 18 Mart Sayısal Loto sonuçları…

Sayısal Loto sonuçları için araştırmalarını sürdüren vatandaşlar, şanslı numaralar için umutla hafta boyunca bekledi. Bu haftanın çekiliş sonuçlarına göre 6 numarayı doğru bilen çıkmayınca Sayısal Loto’da birinci devir gerçekleşti.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun bu akşam yapılan çekilişinde büyük ikramiye tutarı 1 milyon 37 bin lira olarak açıklandı.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more