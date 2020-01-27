Sayıştay AKP’li belediyeye sordu: 19 milyon nerede?

Sayıştay, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde yaptığı incelemede, Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe belediyelerinden tahsil ettiği otopark ücretlerini belediyeler adına açtırması gerekirken açmadığı, onun yerine tek bir hesapta topladığını tespit etti. Büyükşehir Belediyesi’nin, son 5 yılda otoparklardan 32 milyon 197 bin 87 lira gelir elde ettiğini ancak bu paranın 19 milyon 936 bin 233 lirasının eksik olduğunu belirtildi.

BAŞKA AMAÇLAR İÇİN KULLANILMIŞ

Sayıştay raporunda söz konusu otopark paralarıyla ilgili olarak şöyle denildi;

* Mevzuat hükmüne göre otopark gelirleri başka amaçla kullanılmaması gerekmektedir. Buna göre ilçe belediyeleri tarafından gönderilen son 5 yıla ait otopark bedelleri toplamı 32 milyon 197 bin 87 lira 48 kuruş.

* Bu tutarın tamamı otopark hesabına alınarak, otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve genel otoparkların inşasında kullanılması gerekirken sadece 12 milyon 260 bin 853 lira 58 kuruşu mevzuat hükmüne uygun olarak değerlendirilmiştir.

* Belirtilen mevzuat hükmü çerçevesinde kullanılmayan 19 milyon 936 bin 233 lira 90 kuruşun başka amaçlar için kullanıldığı görülmüştür.

* Bu itibarla otopark hesabında yer alması gereken 19 milyon 936 bin 233 bin 90 kuruşun 102 Bankalar Hesabında eksik gösterilmesine neden olmuştur.