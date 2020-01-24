Sayıştay, damadın İBB’den aldığı servis ihalesini mevzuata aykırı buldu

Kamu kurumlarını düzenli olarak denetleyerek sonuçlarını kamuoyuna açıklayan Sayıştay‘ın belediyeler ve bağlı idarelerine ilişkin 2018 yılı denetim raporları yayımlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi‘nde AKP‘nin yönetimde olduğu 2018 yılına ilişkin denetim raporunda dikkat çeken usulsüzlükler tespit edildi. Sayıştay, 2018 yılı raporunda İBB’nin özellikte kamuoyunda çok tartışma yaratan bazı ihalelerine ilişkin “Denetim görüşünü etkilemeyen tespit ve değerlendirmeler” başlığı altında önemli bulgular açıkladı.

Bu ihalelerin başında Albayraklar Holding Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak‘ın damadı Adem Altunsoy‘un şirketi Platform Turizm‘in 61 milyon 992 bin 682 liralık personel taşıma ihalesi geliyor.

AYNI İŞ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ

Rapora göre personel taşıması işinden ayrı tutulması gereken ve ihale konusu iş kapsamında değerlendiremeyecek olan; kiralanacak otobüslerle şehir içi ve şehirlerarası kültürel ve sosyal görevlerde 1 milyon 500 bin km yol kat edecek araçlar, aynı ihale bünyesinde gösterildi.

361 güzergâhtan oluşan iş kalemleri için 56 milyon 937 bin 682 TL ve 362’nci iş kalemi olan şehir içi ve şehirlerarası kültürel ve sosyal görevlerde kullanılacak araçlar için ise 5 milyon 55 bin TL teklif verildi. Bu şartlar doğrultusunda yüklenici firma ile KDV hariç toplam 61 milyon 992 bin 682 TL bedel ile 29 Aralık 2017 tarihinde sözleşme imzalandı. 362’nci iş kaleminin, toplam ihale bedelinin yaklaşık yüzde 8,15’ine tekabül ettiği hatırlatılarak, yapılan aykırılık şöyle anlatıldı:

“Söz konusu ihalenin teknik şartnamesinde de belirtildiği üzere 362’nci iş kalemi olan; şehir içi ve şehirlerarası kültürel ve sosyal görevlerde kullanılacak olan 1 milyon 500 bin km mesafe kat edebilecek sürücülü otobüs, minibüs ve midibüslerin personel taşımacılığı ile doğrudan bir bağlantısı bulunmamaktadır.”

ÖDEMELER MEVZUATA AYKIRI YAPILDI

Raporda, bu ihalede aynı zamanda mevzuata aykırı olarak personel taşıma hizmetinin hak ediş ödemelerinin tamamının doğrudan yüklenici firmaya ödendiği tespit edildi. İhalenin teknik şartnamesine göre personel taşımasında kullanılacak araçların bir kısmını yüklenicinin kendi malı olması gerektiği, yüklenicinin kendi malı olmayan araçları da üçüncü şahıslardan temin edebileceği belirtildi.

Yüklenicinin kendi malı olan araçlar hariç olmak üzere araç sahiplerinin kendilerine veya bildirecekleri banka hesaplarına ödenmesi gereken yüzde 75’lik tutarların ilgililere ödenmesi gerektiği vurgulandı.

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TAHMİNİ BEDELLER YANLIŞ HESAPLANDI

Sayıştay raporunda, Devlet İhale Kanunu bünyesinde ihale edilen bazı işlerin tahmini bedelinin de yanlış hesaplandığı ortaya çıktı. “Oyun Parkı ve Organizasyon Hizmetlerinin İşletilmesi İşi”ne ilişkin tahmini bedel belirlenirken Florya Sosyal Tesisleri , Avcılar Deniz Köşk, Beykoz Koru ve 1453 Çırpıcı Sosyal Tesislerindeki davet ve organizasyonlar göz önüne alınarak tahmini bedelin 3 yıl için 4 milyon 239 bin 900 TL+KDV olarak hesaplandığı aktarıldı.

Ancak söz konusu ihale kapsamında, akıllı kart veya jetonla çalışan oyuncaklardan oluşan oyun grupları, go-kart alanı da yer almasına karşın oyun parkı işletilmesine ilişkin herhangi bir tutar tespiti yapılmadığı kaydedildi. 12 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen ihale kapsamında oyun parkının işletilmesinden elde edilecek gelirlerin dikkate alınmamış olmasına karşın ihale komisyonu olan belediye encümenince de herhangi bir tahkikat yaptırılmadığına dikkat çekildi.

“Silivri Seymen Düzenli Depolama Sahasında Atıkların Depolanması Sonrası Açığa Çıkan Depo Gazının (LFG) Toplanması, Çevreye Olan Zararlı Etkisinin Bertaraf Edilmesi ve Kurulacak Tesis ile Elektrik Enerjisine Dönüştürülmesi” işi için açılan 30 yıllık ihalede de tahmini bedelin hatalı hesaplandığı kaydedildi. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17 Haziran 2016 tarihli kararına göre söz konusu alanlarda işletme yaptırılması ve işletme süresince de elde edilen elektrik gelirinden belediyeye belirli bir oranda pay verilmesinin kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

Raporda yer alan bilgilere göre enerji üretimi satışından elde edilecek tahmini brüt ciro yıllık olarak 29 milyon 405 bin 267 TL, 30 yıl için 882 milyon 158 bin TL olarak tespit edildi. Toplam gider yıllık 24 milyon 500 bin 688 TL, 30 yıl için ise 735 milyon 20 bin 651 TL oldu. Toplam gelirden toplam gider düşüldüğünde net gelir yıllık 4 milyon 904 bin 579 TL, 30 yıl için ise 147 milyon 137 bin 371 TL olarak tespit edildi.

BELEDİYENİN ALACAĞI PAY OLUMSUZ ETKİLENİR

Muhammen bedel tespit komisyonunun 4 milyon 904 bin 579 TL’lik tutarı dikkate almayarak 1 milyon 400 bin TL’yi muhammen bedel olarak esas alındığı tespit edildi. Hatalı tespit edilen muhammen bedel tutarının; ilanın şekli, ihale usulü, ihaleye katılım, verilen tekliflerin değerlendirilmesi, teminat tutarı gibi konularda çok büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çekilerek idarenin elde edilebileceği pay üzerinde de olumsuz bir etkiye de sebebiyet verildiğine vurgu yapıldı.

İBB ŞİRKETLERİ İHALESİZ DEVREDİLDİ

İBB şirketlerine işletme hakkı devredilen taşınmazların şirketler tarafından üçüncü kişilere ihalesiz olarak devredilmesi de mevzuata aykırı bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda; işletme hakkı AĞAÇ AŞ’ye devredilen 1 adet fidan satış yerinin, İstanbul Halk Ekmek AŞ’ye devredilen 128 adet büfenin, KÜLTÜR AŞ’ye devredilen 178 adet gazete satış büfesinin ve İstanbul Kitapçısı şubesi olarak değerlendirilmesi planlanan taşınmazın, İSPARK AŞ’ye devredilen İstinye ve Tarabya koylarındaki deniz araçları park alanlarında bulunan akaryakıt istasyonlarının, İstanbul Şehir Hatları AŞ’ye devredilen 62 iskele ve bağlama alanının bu şirketler tarafından ihalesiz olarak üçüncü kişilere devredildiği tespit edildi.