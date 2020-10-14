Sayıştay ortaya çıkardı: İnönü Üniversitesi’nden milyonluk zarar

Sayıştay Başkanlığı, İnönü Üniversitesi'ne, 2019 yılında, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 449 milyon TL ödenek tahsis edildiğini, yıl içinde eklenen ödeneklerle, 2019 yılı toplam ödeneğinin 515 milyon 65 bin TL düzeyine yükseldiğini ve bu ödeneğin 508 milyon 567 bin TL'sinin yıl içinde harcanmış olduğunu açıkladı.

İŞTE SAYIŞTAY'IN TESPİTLERİ

Sayıştay Başkanlığı, Malatya İnönü Üniversitesiyle ilgili raporunda şu ifadelere yer verdi;

“İnönü Üniversitesi merkezi yönetim bütçesi içerisinde yer alan özel bütçeli bir kamu idaresi olmakla birlikte 5018 sayılı Yasa'da tanımlanan bütçe çeşitleri dışında kalan döner sermaye işletmesi ve sosyal tesisler bütçeleri de kaynakları arasında yer almaktadır. İnönü Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 2019 yılını 81 milyon 3 bin 338 lira 95 kuruş dönem zararı ile kapatmıştır. Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden bilimsel araştırma projeleri için özel bütçeye aktarılan kaynak 2019 yılı için 18 milyon 820 bin 972 lira 58 kuruş olmuştur. Sosyal Tesis İşletme Müdürlüğünün 2019 yılına ait zararı 1 milyon 355 TL'dir. Üniversitenin sosyal tesisleri 2019 yılında denetim kapsamına alınmamıştır.”