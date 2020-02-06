Sayıştay’a 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tepkisi

Sayıştay, 15 belediyenin Tüm-Bel Sen ile aralarında imzaladığı sosyal denge sözleşmesinde ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde kadın çalışanlar ücretli izinli sayılır ve düzenlenen dayanışma yemeğinden ücretsiz faydalandırılır’ maddesinin de bulunduğu bazı düzenlemeleri mevzuata aykırı bulmuştu. SÖZCÜ’nün duyurduğu rapora sözleşmelere imza koyan Tüm-Bel-Sen ve kadın çalışanlar tepki gösterdi.

“İKTİDAR BASKISINDAN KAÇINMA GİRİŞİMİ”

Tüm-Bel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Sayıştay’ın temel sorunlar yerine kadınların iznine odaklanmasının manidar olduğunu söyleyerek şöyle konuştu;

“Başta belediyeler olmak üzere birçok kamu kurumunda milyonlarca liralık usulsüz harcama tespiti yapan Sayıştay’ın sorumlular hakkında işlem yapması gerekirken, aslında görevi kapsamında olmayan belediye emekçilerini izinlerini gündem etmesi, üzerinde oluşan siyasi iktidar baskısından kaçınma girişimidir. Sayıştay’ın yasaya aykırı diye tespit ettiği kadın emekçilerin 8 Mart Dünya emekçi kadınlar günü vesilesiyle dönüşümlü izinli sayılması ülkemiz Anayasasına göre toplu sözleşmenin doğal bir konusu olarak hukuka uygundur. Kadınların hem çalışma yaşamında hem de toplumsal yaşamda bire bir yaşadıkları eşitsizliklere karşı bir farkındalık yaratma girişimi olarak bilakis övülmesi ve korunması gerekir. Sendikamız da bu mantıkla ülkemiz Anayasası ve evrensel hukuka dayanarak toplu sözleşme yoluyla kadın emekçilerin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak ve geliştirmek için bu ve benzer maddeleri toplu sözleşmelerine koymaya devam edecektir.”

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KADINLARDAN TEPKİ

Tüm Bel-Sen Giresun Şubesi Sekreteri Nazlı Sevinç, Sayıştay’ın bu tespitine üzüldüklerini belirterek, “Başkanımızın yaptığı bir çalışmaydı. Belediye başkanımız da onay vermişti. Üzücü bir durum. Sayıştay biraz daha başka şeyleri ortaya çıkarırsa çok memnun kalırız. Kadınlar ile ilgili bir olay olduğunda mutlaka bir sıkıntı çıkartılıyor. Çok şaşırmadık. Kadınlara yönelik bu şeylere alıştık. Üzüldük” diye konuştu.

“ÜZÜCÜ BİR DURUM”

Çanakkale Belediyesi personeli Burcu Yeter ise, “Kadın duyarlılığının azaldığı bir dünyada bu konuların yaşanması üzücü bir durum. 8 Mart’ın tarihçesini her sene anlatıyoruz. İşin ciddiyetini anlatıyoruz. Bu şekilde bir yaklaşımı ise doğru bulmuyoruz. İdari izin verilmiş olabilir, usulsüz bulunmuş olabilir ama sadece bir gün dışarıda olmak istiyoruz. Usulsüz olarak değerlendirilmesi çok acı verici bizim açımızdan.”