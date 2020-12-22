Sayıştay’ın Güngören Belediyesi denetim raporunda dikkat çeken tespit

Sayıştay'ın 2019 yılı Güngören Belediyesi denetim raporunda dikkat çeken bir tespit yer aldı. Rapora göre belediyede ‘eğitmen’ kadrosunda çalışan memur sayısı 40. Bu personelin sözleşmeli eğitmen olarak çalışırken kanun ile memur kadrosuna atandığı belirtildi.

Söz konusu personelin memuriyete atanma tarihleri olan 2013 itibariyle 29'unun lise mezunu, 5'inin ön lisans mezunu ve 6'sının da lisans mezunu olduğu, ayrıca bu 40 kişi içerisinden eğitim ile ilgili alanlardan mezun olanların sayısının 5 olduğu belirlendi.

35 kişinin memuriyete atanma tarihlerinde pedagojik formasyon eğitimi almadıkları ve belediye tarafından eğitmenlik görevini hangi uzmanlık alanlarında icra edeceklerine dair bir görev tanımı da yapılmadığı kaydedildi.

SADECE 4'Ü EĞİTMENLİK YAPIYOR

40 personelin görev tanımları ve fiili olarak yaptıkları işler incelendiğinde sadece 4 personelin eğitmenlik işleri ile görevlendirildiği; diğer 36 personelin ise büro, santral, sekreterlik, beyaz masa, mutemet, maaş, arşiv, evrak ve tahsilat görevleri gibi eğitmenlikle ilgisi bulunmayan işlerde çalıştırıldığı tespit edildi.

KANUNA VE MEVZUATA AYKIRI

Belediyede toplam memur sayısının 263 olduğu, idarenin esas ana faaliyetinin de eğitim olmadığı düşünüldüğünde belediyenin istihdam ettiği 40'ı memur, 3'ü sözleşmeli olmak üzere toplam 43 eğitmen sayısının yasadaki kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması ilkesine uygun olmadığı belirlendi.

Personelin, atandıkları kadronun eğitim şartlarını taşımaksızın önce sözleşmeli eğitmen, ardından memur-eğitmen kadrolarında istihdam edilmelerinin kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi personel mevzuatına da aykırı olduğunun altı çizildi.