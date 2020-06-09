Sayıştay’ın üyeleri belli oldu!

Sayıştay'ın yeni üyelerini belirlemek için TBMM Genel Kurulu'nda oylama yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de oy vermek üzere Genel Kurul'a geldi.

Oy kullanma işlemi öncesi CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekillerinden Enis Berberoğlu'nun nasıl oy vereceğini düşünmelerini istedi.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise söz alarak oylamanın uzun sürdüğünü söyledi ve duruma tepki gösterdi.

YENİ ÜYELER BELLİ OLDU

Konuşmaların ardından Sayıştay'a 5 yeni üye belirlenmesi için oylama geçildi. Yapılan oylama sonucunda Hasan Karaman, Ahmet Avşar, Murat Aygün, Mahmut Kocameşe ve Meltem Yılmaz Yönter, Sayıştay'ın yeni üyeleri oldu. İHA

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