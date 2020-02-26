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Alevler bir anda büyüdü! Yerleşim alanına yaklaşıyor

Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan sazlık yangını lodosun da etkisiyle büyürken, 10 dönümlük arazinin yandığı belirtildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

20:30 -
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Alevler bir anda büyüdü! Yerleşim alanına yaklaşıyor

Bursa’nın İznik ilçesinde yaklaşık 2 ay önce Çakırca köyü sahilinde 40 dönümden fazla sazlık alan küle dönmüştü.

Yangın bu kez Boyalıca köyü sahilindeki sazlıklarda çıktı. Dere ağzı mevkisinde akşam sıralarında başlayan sazlık yangınının rüzgarın etkisiyle büyüdüğü öğrenildi.

KÖY SINIRINA DOĞRU GİDİYOR

Köy muhtarı Hüseyin Mersin, karasal alanda çıkan sazlık yangınının büyüyerek köy sınırlarına doğru gittiğini şu ana kadar 10 dönüm sazlık alanın yandığını açıkladı.

Jandarmanın tedbir aldığı bölgeye itfaiye araçları sevk edildi. İHA

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Son güncelleme: 21:14 26.02.2020
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