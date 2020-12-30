SBK Holding’e yönelik operasyonda yeni görüntüler ortaya çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca SBK Holding'e yönelik ortak yürütülen ‘kara para aklama' ve ‘hayali ticaret‘ soruşturmasında 132 milyon dolarlık vurgun ortaya çıkarılmıştı.

TELEFONU ŞÖMİNEDE YAKMIŞ

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, kara para akladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen SBK holding ve alt şirket yöneticisi 19 kişiden 10’u gözaltına alınırken, holdingin yurt dışında firari olan patronu Sezgin Baran Korkmaz'ın evinde yapılan aramalarda cep telefonunun yakılarak imha edildiği şöminenin görüntüsü ortaya çıktı.

BELÇİKA’DAKİ ŞİRKETİN BAŞINA GETİRMİŞ

SBK Holding A.Ş’nin şirket ‘server’larının yerinde olmadığı tespit edilen operasyonlarda, firari Sezgin Baran Korkmaz'ın Belçika merkezli bir şirket kurdurup başına ‘yönetici' olarak tayin ettiği Ziyaettin B.'nin kelepçelenerek gözaltına alındığı anlar da yer alıyor.

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