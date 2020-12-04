Sebze-meyve halinde uyuşturucu satarken yakalandılar

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Kasım günü sebze meyve hali içerisinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, hal ve çevresini fiziki ve teknik takibe alınıp, güvenlik kamerası görüntülerini incendi. Yapılan çalışmalar sonunda, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen şahısların kaçmasını önlemek için ekipler temizlik işçisi yeleği giyerek operasyon düzenledi.

Uyuşturucu satışı yapan Yaşar K., (21) İskender S., (36) ve B.T., (17) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramasında ve kaldıkları ambar içerisinde yapılan aramalarda, 3 kilo 131 gram uyuşturucu madde, tabanca, hassas terazi, fişek, 3 bin 400 TL ele geçirildi. Yakalanan şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)