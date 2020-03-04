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Sefer görev emri nasıl sorgulanır? Sefer görev emri ne demek?

Sefer görevi emri, seferberlik ve savaş halinde nereye gideceğini, ne kadar zaman içinde birliğine katılacağını ve katılacağı birliğin kapalı adını bildiren ve kendilerine barışta verilen bir belgedir. Askerliğini yapan ve tezkeresini alan vatandaşlar sefer görev emri sorgulama nasıl yapılır merak ediyor. İşte detaylar...

13:05 -
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Sefer görev emri nasıl sorgulanır? Sefer görev emri ne demek?

Daha önceden TSK çatısı altında askerlik görevlerini tamamlayan vatandaşların seferberlik halinde yeniden silah altına sefer görev emri ile gerçekleştiriliyor. Peki Sefer görev emri e Devlet aracılığı ile nasıl sorgulanıyor?

SEFER GÖREV EMRİ SORGULAMA EKRANI

SEFER GÖREV EMRİ NEDİR?

Sefer Görev Emri, daha önceden askerlik görevini tamamlayan bireylerin, milli seferberlik gibi durumlarda yeniden askerlik görevine çağırılması anlamına gelmektedir. Sefer Görev Emri ile ilgili tüm duyurular Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

SEFER GÖREV EMRİ SORGULANIR?

Seferberlik halinde silah altına alınıp alınmayacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar sefer görev emri sorgulama aracı ile öğrenebilir. e-Devlet ile sorgulanabilecek görev emri için yukarıda yer alan linke tıklamanın ardında T.C. kimlik ve şifrenizi yazmanı yeterli.

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