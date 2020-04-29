Şehir hastaneleri sahipsiz kaldı

CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, şehir hastanelerine yapılacak ödemelerin boyutunu öğrenmek için Sağlık Bakanlığına soru önergesiyle başvuruda bulundu.

SORULARA YANIT ARANDI

Bakanlık istenen bilgilerin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınabileceğini bildirdi. Dr. Şahin de sorularını Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yöneltti. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı da şehir hastaneleri konusundaki doğru adresin Sağlık Bakanlığı olduğunu, bilgilerin oradan alınması gerektiğini bildirdi. Şahin önergesinde şu soruların yanıtı aradı: “Hizmete giren Bursa, Kayseri, Ankara, Mersin, Eskişehir, Elazığ, Adana, Manisa, Isparta ve Yozgat'ta hizmete açılan 10 şehir hastanesine bugüne kadar toplam ne kadar hizmet ve kira bedeli ödenmiştir? Ödemelerin yıllara göre aylık dökümü nedir? Ödemele dövizle ödenmişse hangi kurdan ödeme yapılmıştır?”