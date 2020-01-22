Şehir hastanesinde endoskopi skandalı

Isparta Şehir Hastanesi'nde 7 Ocak'ta Endoskopi sonucu 6 kişi yoğun bakıma alındı. Ramazan Gök isimli vatandaş da hayatını kaybetti.

Olayın ardından, Ramazan Gök'ün abisi Bayramali Gök; kardeşinin Isparta Şehir Hastanesi'ne sapasağlam getirildiğini, burada kendisine endoskopi için verilen narkoz ile diğer 5 hasta ile yoğun bakıma kaldırıldığını ve ilacın bozuk olduğunu iddia etti.

Konunun basında yer alması üzerine, Sağlık Bakanlığı'ndan 81 İl Valiliği aracılığı ile İl sağlık Müdürlüklerine gönderilen 9 Ocak tarihli “Çok acele” başlıklı yazıda da Dormofol isimli ilacın geri çekildiği bildirildi ve kullanılmaması istendi. İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya “Isparta'nın değişik ilçelerinden 6 vatandaşın yoğun bakımda tedavisine ve Ramazan Gök'ün de vefatına sebep olan ne idi?” diye sordu.

Cesur'un Önergesinde, endotoksin ( zehir) testlerini geçemediği ve ilacın durdurulduğu-geri çekildiği, sadece internet sayfasından duyuru ile ilan edilen ilacın yasaklandığının bu şekilde ilanının sakıncaları bakana detaylı olarak sorulurken, Bakanlığın internetten duyuru yaptığı tarihten, 9 Ocak tarihli bakanlığın yazısındaki tarihlerin duyurudan 4-6 gün evvel olduğu, yani 4-6 gün evvel blokaj koyduğu ancak duyurunun 4-6 gün sonra sadece internetten yapıldığı ve o arada bu ilaç uygulanan hastaların ve bunu hiç haberi olmadığı için uygulayan sağlık personelinin, hastane personelinin ve doktorların hiç suçu olmadan, Bakanlığın bu uygulamasındaki eksiklikten kaynaklı olarak hadiseye maruz kalmış olabileceklerine de dikkat çekildi.