Şehir Hastanesi’ne iş başvurusu için MHP ilçe binasının adresini verdiler

MHP Konya Selçuklu İlçe Başkan Vekili Faruk İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu yıl açılması planlanan Konya Şehir Hastanesi'ne 30 işçi alınacağını duyurdu. İnan işe başvuru için ise MHP Selçuklu ilçe başkanlığının adresini verdi.

İŞTE O PAYLAŞIM

Faruk İnan taşeron bir firma tarafından alınacağı öğrenilen 30 işçi alımı için yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Konya Şehir Hastanesi’ne 30 tane elektrik, elektronik, su tesisatçısı, kalorifer tesisatçısı alımı yapılacaktır. Şartlar: Meslek Lisesi mezunu yâda MYK belgesi olan Elektrik, Elektronik teknisyen, Tekniker, Mekanik tesisat mezunu olmak. Müraacat: Demirci İş Merkezi B blok Kat5/506 Selçuklu”

“KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

İşçi alımı için MHP ilçe başkanlık binası adresinin verilmesine Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici tepki gösterdi. Şehir hastanelerine personel alımının parti ayrımı gözetmeden ehliyet ve liyakat esasına uyularak alınması gerektiğini vurgulayan Ekici, “Cumhur ittifakı Koalisyonun küçük ortağının yerel teşkilatlarının yöneticilerinin parti adreslerini vererek kamu hizmetine açılacak olan şehir hastanesinin personel alım işini organize etmesi liyakatsizlik ve ehliyetsizlik anlayışının küçük ortağa sirayet ettiğini göstermektedir. Biz diyoruz; liyakat ve adalet, onlar diyor liyakatsizlik ve adaletsiz yönetim. Tüm Konya halkına hizmet verecek şehir hastanesine personel alımı Konya'da işe ihtiyacı olan insanlar arasında parti ayrımı gözetmeksizin ehliyet ve liyakat esasına göre yapılmalıdır. Bu süreçte konunun takipçisi olacağımızın halkımız tarafından bilinmesini isteriz” dedi.

HASTANENİN BU YIL AÇILMASI PLANLANIYOR

AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bin 250 yataklı ve 412 bin 187 metrekare kapalı alanda inşa edilen hastanenin bu yıl açılabilmesi için her türlü çalışmanın yapıldığını belirtmişti.