Şehir içi toplu ulaşım yasağı kimleri kapsıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre; 65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar sadece saat 10.00 ile 13.00 arasında sokağa çıkabiliyor.

20 yaş altında bulunan kimselerin sokağa çıkma yasağı saatleri ise 13.00 ile 16.00 arası ile sınırlandırıldı.

Ayrıca, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma saatlerinde şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmaları da yasaklanmış durumda.

CEZASI NE KADAR OLACAK?

Türkiye'de corona virüsü ile ilgili alınan tedbirlere uymayanlara idari para cezası uygulanıyor. İdare para cezası 900 lira olarak kurallara uymayanlara kesiliyor.

Ayrıca yasaklara uyamamanın tekrarlanması halinde adli işlem başlatılacağı da açıklandı.