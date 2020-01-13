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Şehir magandaları çocuk parkını yaktı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, çocuk oyun parkı şehir magandaları tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildi. Muhtar Şeref Yılmaz, parkın yakılmasına tepki göstererek, "İnsanlar neden çocukların oynadığı parkı yakar? Yetkililerimiz bize yardım etsin" dedi.

13:25 -
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Şehir magandaları çocuk parkını yaktı

Kocasinan’a bağlı Argıncık Kayabaşı Mahallesi’ndeki Doğu Sanayi Parkı’na gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, saat 10.30 sıralarında benzin dökerek, yangın çıkardı.

Alevler, oyun araçlarını sararken, yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine parka gelen itfaiye görevlileri, yangını saat 11.00 sıralarında söndürdü.

FOTO: DHA

Yangın sırasında parkta kimsenin olmadığı öğrenilirken, benzin döküp, ateşe veren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Gökçe Aydemir (10) ise daha önce de aynı parkın yakıldığını belirterek, korktuklarını söyledi.

Mahalle sakinleri de ise parkı ateşe verenlerin yakalanmasını istediklerini dile getirdi. (DHA)

Son güncelleme: 13:29 13.01.2020
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