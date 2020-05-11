Şehirler arası giriş çıkış yasağının kaldırıldığı iller hangileri? Şehirler arası yol izni nasıl alınır?

Son dakika açıklamasıyla şehirler arası giriş çıkış yasağında 9 ilin daha kapsam dışına alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsü nedeniyle uygulanan şehirler arası giriş çıkış yasağında 9 il için daha yasağın kaldırıldığını bildirdi. İşte o iller..

ŞEHİRLER ARASI GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILAN İLLER HANGİLERİ?

Türkiye’de corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 30 büyükşehir ile Zonguldak’a seyahat yasağı uygulaması getirilmişti. Şehirlere giriş ve çıkışlar sonlandırılmış ve özel izne bağlanmıştı. Son olarak Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla’ya giriş ve çıkışlar serbest bırakılmıştı.

Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 il için daha giriş çıkışların serbest olduğunu duyurdu. Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerine de giriş-çıkış kısıtlamasının kaldırıldığı ifade edildi.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Corona virüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlar artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısından alınabiliyor. Seyahat izin belgesi almak için öncelikle TC kimlik no ve şifre ile giriş yapılıyor. Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ E DEVLET

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