Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şehirler arası seyahat yasağı geri mi gelecek?

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle uzun süre şehirler arası seyahat yasaklanmıştı. İlk önce 30 büyükşehir ve Zonguldak ile başlayan seyahat yasağı kademeli olarak kaldırılmış ve 1 Haziran itibariyle tamamen son bulmuştu. Vatandaşlar, şehirler arası seyahat yasağının tekrardan geri dönebileceğini tartışıyor. İşte şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili son bilgiler…

12:38 -
Haberler Gündem
Şehirler arası seyahat yasağı geri mi gelecek?

Türkiye ile kez mart ayında görülen corona virüsü vakası sonrasında 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışlar yasaklanmıştı. Bu illere seyahat edebilmek için vatandaşların e-devlet üzerinden veya kaymakamlıktan seyahat belgesi alması gerekiyordu. Kademeli olarak kaldırılan seyahat yasağı, 1 Haziran itibariyle tamamen sonlanmıştı. Son günlerde artış gösteren corona virüsü vakaları sebebiyle seyahat yasağının tekrardan gündeme gelebileceği konuşulmaya başlandı.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI GERİ Mİ GELECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısında seyahat yasağı ile ilgili şunları söylemişti;

“Yaklaşık 1 aydır normalleşme takvimimizde yer alan hususları gelişmeleri yakından takip ederek her hafta peyderpey açıklıyoruz. Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılmıştır. Gelişmeleri takip ederek olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz.”

Uzmanlar, son günlerde artış ivmesinde olan corona virüsü verileri sebebiyle kısıtlamaların tekrardan geri gelebileceğini söylüyor.

 

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more