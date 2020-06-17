Şehirler arası seyahat yasağı geri mi gelecek?

Türkiye ile kez mart ayında görülen corona virüsü vakası sonrasında 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışlar yasaklanmıştı. Bu illere seyahat edebilmek için vatandaşların e-devlet üzerinden veya kaymakamlıktan seyahat belgesi alması gerekiyordu. Kademeli olarak kaldırılan seyahat yasağı, 1 Haziran itibariyle tamamen sonlanmıştı. Son günlerde artış gösteren corona virüsü vakaları sebebiyle seyahat yasağının tekrardan gündeme gelebileceği konuşulmaya başlandı.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI GERİ Mİ GELECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısında seyahat yasağı ile ilgili şunları söylemişti;

“Yaklaşık 1 aydır normalleşme takvimimizde yer alan hususları gelişmeleri yakından takip ederek her hafta peyderpey açıklıyoruz. Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılmıştır. Gelişmeleri takip ederek olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz.”

Uzmanlar, son günlerde artış ivmesinde olan corona virüsü verileri sebebiyle kısıtlamaların tekrardan geri gelebileceğini söylüyor.