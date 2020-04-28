Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası yolculuk için seyahat belgesi nereden alınacak?

Bilim Kurulu üyeleri, alınan önlemler ile corona virüsünün yayılmasının yavaşladığını belirtiyor. Hükümet yetkilileri de corona virüsü için alınan bazı tedbirlerin Ramazan Bayramı'ndan sonra iptal edilebileceğini belirtiyor. Peki, 3 Nisan'dan beri yasak olan şehirler arası ulaşım yasağı ne zaman bulacak? Şehirler arası ulaşım için hangi belgeler lazım? İşte şehirler arası ulaşım için bilinmesi gerekenler…

ŞEHİRLER ARASI ULAŞIM YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile 3 Nisan'dan beri 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta şehirler arası yolculuk yasaklanmıştı. 15 gün olan ilk yasak sonrası, bir 15 gün daha uzatılmıştı. Yayınlanan genelgeye göre şehirler arası yolculuk yasağı 3 Mayıs'ta sona erecek. Ancak şehirler arası ulaşım yasağının yeniden uzatılması bekleniyor. Yasağın tamamen ortadan kalkacağı tarih olarak Mayıs ayının sonu gösteriliyor.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da corona virüsü yayılmasını önleme de iyi işlerin yapıldığını ve iç turizmin mayıs ayı sonu itibariyle başlayabileceğini belirtti.

SEYAHAT İZİN BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda madde madde sıralayarak şu ifadeleri kullandı:

* Seyahat İzin Belgesi ile İstanbul’a giriş ve çıkışına izin verilecekler:

* 1) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olmuş ve ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar,

* 2) Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar, Ölüm nedeni COVİD 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecekler (en fazla 4 kişiye),

* 3) İstanbul'a son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başka bir belge ile ibraz edenler),

* 4) Ceza infaz kurumlarından salıverilenler,

* 5) Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri öğrenci yurtlarından 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar, Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan “Seyahat İzin Kurullarından” seyahat izin belgesi alabilirler. (İHA)

SEYAHAT İZİN BELGESİ E DEVLET

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Corona virüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlar artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında

E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle TC kimlik no ve şifre ile giriş yapılıyor. Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor.