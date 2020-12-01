Şehirler arası seyahat yasağı var mı?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre özel araç ile şehirler arası seyahat edecek kimseler kısıtlandı. Belirli mazeretleri sağlayan kimselerin sokağa çıkma yasağı saatleri arasında şehirler arası seyahati engellenmeyecek.

Seyahat etmek için İçişleri Bakanlığı E-­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı mazeret listesi şu şekilde;

– Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

– Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

– Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

– ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

– Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

– Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

– Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT OLMAYACAK

Yukarıdaki mazeretleri sağlamayan kimselerin özel araçlarıyla seyahat etme imkanı olmayacak. Bu maddelerin dışında olan kimselerin şehirler arası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak.