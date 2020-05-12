Şehirler arası yolcu taşımacılığında büyük tehlike! Takip ediyorlar…

Otogarda işletmecilik yapan otobüs firması yetkilisi Şener Çokyücen, yolcuları fırsatçılara karşı şu sözlerle uyardı: ”Biz bu dönemde kurallara uyarak yasaların öngördüğü şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.Günde 1 ya da 2 sefer yapmaya çalışıyoruz. Normal zamandaki gibi her saat, her yere otobüs bulunmaması nedeniyle bunu fırsat bilenler de otogarın dışından ya da başka semtlerden hiçbir kurala uymadan fahiş fiyat uygulayıp, zorda kalan yolcuları belli yerlere taşıyor.”

Çokyücen, yolcuları tanınmış firmalarla seyahat etmeleri gerektiğini söyleyerek şöyle devam etti: “Örneğin bir yolcu Karadeniz’e gidecek. Bizim aracımız 13.00’te gidiyor. Buraya 14.00’te geldiyse ya ertesi gün, ya da birkaç gün sonraya ertelemek zorunda kalıyoruz. Bunu fırsat bilenler yolcuları takip edip, fahiş fiyat sunarak ikna ediyorlar. Yolcuları fırsatçılara kanmamaları için uyarıyoruz. Bu yolculukların sağlıklı olmadığını, herhangi bir kaza durumunda karşılarında bir muhatap bulamayacaklarını hatırlatıyoruz. Kurumsal firmalarla yolculuk etsinler.”

”İZMİR-VAN ARASI BİN LİRA”

Firma yetkilisi Burak Sucuk da şunları söyledi: “D2 yetki belgeli araçlarda bilet sistemi yok. Vergi ödemiyorlar, bilet kesmiyorlar, faturaları yok. Bir de ufacık arabaya 8 kişi koyuyorlar. Bizim gibi D1 taşımacılık yapanlar ise devlete vergi ödüyor. Araçlarımızda sosyal mesafe var. 46 kişilik otobüslere 20 yolcu kabul ediyoruz. Ama bu dönemde İzmir’den Van’a bin liraya yolcu taşıyan servisçiler oldu. Bir de tek şoför gittiler. Herhangi bir trafik kontrolü yok. Yani korsan taşıdılar. Normalde İzmir-Van arası 250 liraydı. Şu andaki tavan fiyat uygulamasıyla 400 liraya çıktı fiyatlar. Ama korsanlar 2- 3 katı fiyatla taşıdılar.”

”BENİ TAKİP EDEN BİRİ VARDI”

Otogarda bilet bulamadığını söyleyen yolculardan Doğan Kaya da şöyle konuştu: “Acilen Zonguldak’a gitmem gerekiyordu. Bir cenaze işimiz vardı. Garaja gelip yazıhanedeki firmalara bilet sordum. Hiçbirinde bulamadım. Tam vazgeçmiştim ama sanırım beni takip eden biri vardı. Nereye gideceğimi sordu. Zonguldak’a gideceğimi söyledim. 7 kişilik araç kaldırıyorlarmış. Ama normaldeki bilet fiyatından 2-3 kat fazlaydı. Bana 500 lira fiyat çektiler. Fiyat çok geldiği için reddettim.” (DHA)