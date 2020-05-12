Şehirler arası yolculuk yasağı bitti mi? Şehirler arası yasak hangi illerde kalktı?

Türkiye'de 3 Nisan'dan beri bazı şehirlere giriş-çıkışlar durmuş durumda. Corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla yapılan bu uygulamayla, şehirler arası seyahat edebilmek için e-Devlet üzerinden izin belgesi alınması gerekiyor. Dün yapılan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı şehirlerin seyahat yasağının kalktığını söyledi. İşte seyahat yasağı ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler…

SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE KALKTI?

Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz hafta (4 Mayıs) yapılan kabine toplantısında Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da olan şehirler arası yasak sona ermişti. Dün (11 Mayıs) yapılan kabine toplantısı sonrasında da dokuz il için daha karar alındı. Buna göre, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerine de giriş-çıkış kısıtlamasının kaldırıldı.

HANGİ İLLERDE ŞEHİRLER ARASI YASAK DEVAM EDİYOR?

Türkiye'de şehirler arası yasağın devam ettiği iller ise şöyle;

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ile Zonguldak

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Corona virüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlar artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında

E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle TC kimlik no ve şifre ile giriş yapılıyor. Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ E DEVLET

ŞEHİRLER ARASI ULAŞIM YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile 3 Nisan’dan beri 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta şehirler arası yolculuk yasaklanmıştı. 15 gün olan ilk yasak sonrası, bir 15 gün daha uzatılmıştı. Yayınlanan genelgeye göre şehirler arası yolculuk yasağı 3 Mayıs’ta sona erecek. Ancak şehirler arası ulaşım yasağının yeniden uzatılması bekleniyor. Yasağın tamamen ortadan kalkacağı tarih olarak Mayıs ayının sonu gösteriliyor.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da corona virüsü yayılmasını önleme de iyi işlerin yapıldığını ve iç turizmin mayıs ayı sonu itibariyle başlayabileceğini belirtti.