Şehit ailesi, o mezar parasını Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacak

1992 yılında 3 Astsubay arkadaşıyla birlikte PKK terör örgütü mensupları tarafından sivil ve silahsız oldukları halde şehit edilen İlhan Hamlı’nın anne ve babası için alınan mezar yerine 20 bin lira para alan AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi, Sözcü’nün olayı gündeme getirmesi üzerine öce şehit yakınlarına yüzde 25 indirim yaptı.

Ardından da şehidin kardeşi Ayhan Hamlı tarafından ödenen 20 bin lirayı geri iade etti. Şehidin annesi Bedriye ile kardeşi Ayhan Hamlı kendilerine geri ödenen paranın 10 bin lirasını Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacaklarını söyledi.

DERDİMİZ PARA DEĞİL, DERDİMİZ VEFA

Şehit olan kardeşi adına açtığı sosyal medya hesabından açıklama yapan Ayhan Hamlı annesiyle birlikte aldıkları kararı duyurarak, “Bizim derdimiz hiç bir zaman para olmadı. Tek derdimiz vefa idi. Oğlumun 28 yıl önce babasının ve benim mezar yerim için ödediği bedele rağmen, ücrette indirim yapmayan Samsun Büyükşehir Belediyesi iki kişilik mezar yeri için ödediğimiz 20 bin lirayı son kuruşuna kadar ödeyerek hatadan dönmüştür.

İade edilen paranın yarısı olan 10 bin lirayı Allah nasip ederse yarın (Salı günü) Mehmetçik Vakfına bağışlıyoruz. Para herkeste bulunur ama vefa herkeste bulunmaz. Şehitlerimizin ve bizim yanımızda olan herkese selam olsun. Şahit ailesi adına şehit annesi Bedriye Hamlı” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN DEMİR: ÖDEMEMESİNİ SÖYLEDİK

Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı kapanış toplantısında konuşan Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehit ailesinden alınan 20 bin liralık mezar yeri ücretinin iade edildiğini doğruladı. Başkanı Mustafa Demir, konuyla ilgili olarak da “Bizim şehidimizin babası 2019’da rahmetli oluyor. Şehidimiz, Asri Mezarlığı’nda. Bu tür müracaatlar Mezarlıklar Müdürlüğü’ne yapılıyor.

Şehidimizin abisi tarafından bir müracaat gerçekleşmiş ve Asri Mezarlığı’na babasının defin işlemi yapılmış. Orada bir kayıt yazılmış bir miktar yazılmamış. Daha sonra Ahmet Diril Dernek başkanımız bize ulaşıyor. Sonra bu tutulan makbuz iptal edilmiş, ücret alınmayacağı düşüncesi ile. Derecik’te ücretsiz mezar yeri verilmesi konusunda meclis kararı var. İdarenin bu konuda bir yetkisi yok.

Şehidin abisi ve annesi ile sonra görüştük. Annesi içinde babasının yanında bir yer ayıracağımızı söyledik. Yine şehit kardeşi bize uğradı sordu ne olduğunu, yoğunluktan olduğunu ve gerekli olan meclis kararının çıkmadığını söyledik. Sonra şehidin kardeşi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne bir miktar para yatırıyor, bunu da sosyal medyasında yayınlıyor. Şehitler hepimizin varlık nedeni.

Şehidimizin anne ve babası hepimizin anne ve babasıdır. Şehidin kardeşine paranın yatırılmaması konusunda tembihte bulunulmuştur. Asri ve Kıranköy’de şehitlerimizin anne ve babaları için ücretsiz mezar yeri tahsis edilmesini gündeme getirmek istiyoruz. Teklif önümüzdeki ay gelecek” diye konuştu.

YÜZDE 25 İNDİRİM İPTAL EDİLECEK ÜCRETSİZ OLACAK

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, daha önce komisyonda kabul edilen şehit ailelerinin birinci derece yakınlarına mezar yeri tahsisinde yüzde 25 indirim uygulanması öngören teklif, iptal edildi. CHP ve İYİ Parti’nin önerisi ile şehit ailelerine Derecik Mezarlığı’na ek olarak Kıranköy ve Asri Mezarlığı’nda ücretsiz yer tahsis edilmesini öngören teklifin, önümüzdeki ay meclis toplantısında gündeme geleceği açıklandı. Öte yandan Samsun Büyükşehir Belediyesi, mezarlıklarda yeni fiyat tarifesini de kabul etti. Mezar yerleri, Asri mezarlık 10 bin TL’den 15 bin TL’ye, Kıranköy 10 bin TL’den 13 bin TL’ye, Derecik Mezarlığı 4 bin TL’den 7 bin TL’ye çıkarıldı.

İADE ETMEK YETMEZ ÖZÜR DİLEYİN

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, belediyenin parayı aileye iade etmesi üzerine, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Baskılarımız sonucu, şehidimiz İlhan Hamlı’nın ailesinden alınan 20 bin TL mezar parası iade edildi. Ama yetmez! Belediye Başkanı Mustafa Demir, aileden özür dilemelidir. Bir daha aynı sorununun yaşanmaması için belediye meclisinden gerekli karar ivedilikle çıkartılmalıdır.

Ailenin isteği 15 bin liradan indirim yapılmasıydı. Ancak üzerine zam yapılarak 20 bin lira alınmıştı. Şehidimizin ailesi, diğer tüm şehit aileleri gibi öylesine onurlu ve dik duruşlu ki iade edilen paranın 10 bin TL’sini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağını tarafımıza bildirdi” dedi.

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