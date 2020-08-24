Şehit askerlerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Giresun’da önceki akşam meydana gelen sel felaketinde, Tirebolu ilçesinin Eymür köyünde bir kadının sele kapılarak kaybolduğu yönündeki ihbar üzerine yola çıkan beş jandarma uzman çavuş ve bir iş makinesi operatörü, menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kaybolmuştu.

Jandarma uzman çavuşlar Onur Kıran ve Erdem Çıtır’ın ardından Gümüşhane nüfusuna kayıtlı Burak Tok’un da cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp iki asker ile iş makinesi operatörünü arama çalışmaları sürüyor.

Evli ve bir çocuk babası 28 yaşındaki Burak Tok’un bir ay önce Giresun’a tayinin çıktığı, eşinin ikinci çocuklarına hamile olduğu öğrenildi. Şehit Burak Tok'un babası Kadir Tok ile kayınpederi, evlatlarını arama çalışmalarını acılı şekilde takip ediyordu. (İHA)