Şehit babası isyan etti: Böyle adalet olur mu?

Konya’da 8 Aralık 2018’de göreve giden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekibinin bulunduğu minibüse otomobiliyle çarparak, 1 polisin şehit olmasına, 2 polisin de yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Muhammet Ali Toraman (26), ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

YARGITAY CEZAYI ÇOK BULUP, KARARI BOZDU

Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi Toraman’a verilen 10 yıllık hapis cezasını fazla bularak, kararı bozup dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

Kararı bozma gerekçesi olarak da şu ifadeler kullanıldı: “TCK’nın 61/1 ve 22/4. madde ve fıkralarında yer alan ölçütlerden olan failin kusuru, meydana gelen zararın ağırlığı, suçun işleniş biçimi ile suçun işlendiği yer ve zaman nazara alınmak suretiyle, aynı kanunun 3/1. maddesi uyarınca işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde maddede öngörülen alt ve üst sınırlar arasında hakkaniyete uygun bir cezaya hükmolunması gerekmekte olup, dava konusu olayda sanık asli kusurlu olmakla, ölen ve yaralanan kişi sayısı, yaralanmaların niteliği, maddede öngörülen cezanın alt sınırı nazara alınmak suretiyle, cezada orantılılık ilkesi ile adalet ve hakkaniyet kurallarına uygun bir cezaya hükmedilmesi gerektiği gözetilmeden, alt sınırdan çok fazla uzaklaşarak teşdidin derecesine yanılgıya düşülmek suretiyle sanık hakkında fazla ceza tayini kanuna aykırı olup, sanık avukatının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenlerden de bozulmasına karar verilmiştir.”

TAHLİYE EDİLDİ

Bunun üzerine Muhammet Ali Toraman, 7 Mayıs’ta yeniden hâkim karşısına çıktı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tahliyesine karar verdi.

”GECEM GÜNDÜZÜM BİRBİRİNE GİRDİ”

Karara isyan eden şehit babası Sabri Teke, ”Oğlum 14 yıl boyunca bu devlete, bu millete hizmet etti. Ha gaza basmışsın, ha tetiğe basmışsın. Arasında bir fark yok. Sen vur öldür, bir sene yatıp dışarı çık. Yetiştir, büyüt, devletine milletine görev aşkıyla gece gündüz hizmet etsin, bir sarhoş gelip oğlumu bizden alsın. Sonrada çıkıp elini kolunu sallayarak gezsin. Böyle adalet olur mu? Hiç böyle bir karar verileceği aklımıza gelmezdi. 1 senede çıkınca, benim gecem gündüzüm birbirine girdi” dedi.



Acılı anne Rukiye Teke ise, ”’Devletimizden adalet istiyoruz” şeklinde konuştu.

”ADALETİMİZİ SAĞLAYIN”

Abla Derya Öztürk ise bu karardan dönüleceğine inandıklarını belirterek şunları söyledi: “Benim kardeşim bir karıncayı bile incitmezdi. Ellerimizden uçup gitti. O öldüğünde 1 yaşında şimdi ise 2,5 yaşında çocuğu var. Mezarına gidip, baba ben geldim diyor. Biz Ali’mi şehit eden kişiye verilen cezayı az bulurken, Yargıtay verilen cezayı çok buldu. Yetkililere sesleniyorum, inşallah bu verilen yanlış karardan bir an önce dönülür. Bizim adaletimizi sağlayın.”