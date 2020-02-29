Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şehit Bayram Olgun mahallesine kütüphane açılmasını istemiş!

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit düşen kahraman 33 askerimizden biri olan 26 yaşındaki Piyade Teğmen Bayram Olgun memleketi Konya’nın Tepekent Mahallesi’nde gözyaşları içinde toprağa verildi. Şehidin cenaze töreninde al bayraklı tabutuna sarılan acılı ablası “Sana kahpece saldırdılar bebek katilleri kuzum. Cennette bize şefaatçi ol” diyerek yürekleri dağladı. Öte yandan şehit Bayram Olgun’un 2017 yılının Aralık ayında sosyal medyada yayınladığı bir mesajında köyüne kütüphane yaptırılması için çaba harcadığı ortaya çıktı.

Müslüm EVCİ / Konya
22:27 -
Haberler Gündem
Şehit Bayram Olgun mahallesine kütüphane açılmasını istemiş!

65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda görevli Piyade Teğmen Bayram Olgun, İdlib’de Türk askerlerinin hedef alındığı hava saldırısında şehit düştü. Naaşı memleketi Konya'nın Tepekent Mahallesi'ne getirilen Olgun için cenaze töreni düzenlendi. Törende Olgun'un al bayraklı tabutuna sarılan ablası, “Sana kahpece saldırdılar bebek katilleri kuzum. Cennette bize şefaatçi ol” diyerek yürekleri dağladı.

FOTO: SÖZCÜ

ŞEHİDİ ON BİNLER UĞURLADI

İdlib şehidi on binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından, Tepekent mezarlığında göz yaşları içinde toprağa verildi.

Şehit Teğmen Bayram Olgun’un on binlerce kişi uğurladı. FOTO: SÖZCÜ

ŞEHİT OLGUN, MAHALLESİNE KÜTÜPHANE AÇILMASINI İSTEMİŞ

Öte yandan Şehit Olgun'un mahallesine bir kütüphane açılması için çaba harcadığı ortaya çıktı. 2017 yılının Aralık ayında Olgun'un sosyal medya hesabından, “Merhaba, İyi geceler. Tepekentli kardeşin olarak bakanlığa ya da Milli eğitime iletişim geçilirse bu kütüphane için uğraş versek” paylaşımında bulunduğu öğrenildi.

SELÇUKLU BELEDİYESİ GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Olgun'un mahallesine kütüphane isteğini öğrenen Selçuklu belediyesi yetkilileri, şehidin adına bir kütüphane açılması için girişimlere başladı.

İLGİLİ HABERŞehit Teğmen Bayram Olgun'un acı haberi Konya'ya düştüŞehit Teğmen Bayram Olgun'un acı haberi Konya'ya düştü
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more