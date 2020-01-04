Şehit düşen Alevi askerin cenaze töreniyle ilgili bakanlıktan açıklama!

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

* Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak’ın kuzeyinde 02 Ocak 2020'de teröristlerle çıkan çatışmada P.Söz.Er Berkay IŞIK ve P.Söz.Er Ayhan ÇAM şehit düşmüştür.

* Şehit P.Söz.Er Berkay IŞIK, İstanbul İkitelli Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından, memleketi Tokat’ta, şehit P.Söz.Er Ayhan ÇAM ise memleketi Çorum Umurludağ'da yapılan cenaze töreninin ardından, Eskiçeltik Köyünde toprağa verilmiştir.

Bu kapsamda;

* Şehit P.Söz.Er Berkay IŞIK için Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine; 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Musa AVSEVER başta olmak üzere garnizonda görevli 9’u General/Amiral, toplam 169 askeri personel katılım sağlamış,

* Şehit P.Söz.Er Ayhan ÇAM için memleketi Çorum Umurludağ'da düzenlenen cenaze törenine ise; Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin DERE, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral İsmail AMANVERMEZ, Çorum Garnizon Komutanı ve Garnizonda görevli askeri personel katılım sağlamıştır.

* Kahraman Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.