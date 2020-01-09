Şehit Fethi Sekin’in babasına otomobil hediye edildi

İzmir Adliyesi’ne yönelik terör saldırısını önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin ile kız kardeşi Fikriye Sekin'in Aydın'da katılacakları bir program için Alanya'ya geldiklerinde Kaymakamlığa ziyarette bulunmuştu. Baba Sekin'in geldiği otomobilin eski model olduğu anlaşılması üzerine Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu'nun öncülüğünde Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı ile Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in yardımlarıyla hayırseverlere ulaşıldı. Alanyalı hayırseverler baba Mehmet Zeki Sekin'e hediye etmek üzere 150 bin TL değerinde ve şehit Fethi Sekin'in isminin baş harflerini taşıyan 07 FS 223 plakalı lüks otomobili satın aldı.

“FETHİ İZMİRLİLERİN GÖNLÜNÜ KAZANMIŞ BİR KARDEŞİMİZDİ”

Aracın teslimi için Alanya Kaymakamlık binası önünde tören düzenlendi. Burada bir konuşma yapan Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, “Fethi hakkında söylenecek çok şey var ama ben sadece 2 şey söyleyeceğim. O hadiseli günde İzmir Adliyesi'nde görevliydim ama Fethi Seki'nin kahramanlığı sayesinde büyük bir faciayı önledik. Hain terör örgütü o gün İzmir Adliyesi'ni kafasına koyarak oraya eylem yapmak için gelmişti. O gün Fethi o hainlerin peşlerine takılarak gereken cevabı vermiş bir kahramanımız. Onun dışında Fethi'nin çok özel bir özeliği daha var. Fethi gerçekten kişiliğiyle kimliği ve insanlığıyla 4 dörtlük bir kardeşimiz. Adliyede yanına gelen ve görevli olan herkese gereken yardımı ve insanlığı yapmıştır. Bu sayede de hem İzmir'in hem de İzmirlilerin gönlünü kazanmış bir kardeşimizdi. Bu olay sayesinde de tüm Türkiye'nin gönlünü kazandı” dedi.

“BENİM FETHİ'M TÜRKİYE'NİN KALBİNDE YAŞIYOR”

Hediyeden dolayı teşekkür baba Mehmet Zeki Sekin ise, “Bölücü hainlerin İzmir Adliyesi'ne düzenlemiş olduğu saldırıyı bertaraf etmek için canını ortaya koyan, bu uğurda şehadet şerbetini içen Elazığ'ın barından çıkmış adını tüm dünyaya duyuran, canımın parçası ve gözümün nuru Fethi Sekin'in babasıyım. Ben şehidimle gurur duyuyorum, bu gurur tüm Türkiye'nin gururdur. Benim Fethi'm Türkiye'nin kalbinde yaşıyor. Güzel ülkemizde Fethi Sekin'ler bitmez bir Fethi Sekin ölür, bir Fethi Sekin doğar. Arabayı bana taktim eden ve emeği geçen herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” diye konuştu.