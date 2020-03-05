Şehit Gülaştı’nın yürek yakan hayat hikayesi…

Şehit Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı (23) Samsun’un Çarşamba ilçesinde 1 Mart'ta toprağa verilmişti. Gülaştı’nın Yaşardoğu Yetiştirme Yurdunda büyüdüğü, 18 yaşını doldurduktan sonra memur olduğu ancak memurluktan ayrılarak uzman onbaşı olduğu öğrenildi.

ANNE VE BABASINI BİRLEŞTİRDİ, ONLARA EV ALDI

Memurluktan ayrıldıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine katılarak piyade uzman onbaşı olan İdlib şehidi Eyüp Gülaştı'nın, ayrı olan anne ve babasını birleştirerek onlara bir de ev aldığı ortaya çıktı.

YAKIN ARKADAŞI İLE BİRLİKTE ŞEHİT OLDU

Çevresinde güleç yüzü ile tanınan şehit Gülaştı, İdlib’de kendisi gibi Samsunlu olan uzman onbaşı Tayfun Pekel ile birlikte görev yapıyordu. İki yakın arkadaş, Gülaştı ve Pekel, rejim güçlerinin kalleş saldırısı sonucu şehitlik mertebesine ulaşmıştı.