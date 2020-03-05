Şehit Gülaştı’nın yürek yakan hayat hikayesi…

Şehit Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı (23) Samsun’un Çarşamba ilçesinde 1 Mart'ta toprağa verilmişti. Gülaştı’nın Yaşardoğu Yetiştirme Yurdunda büyüdüğü, 18 yaşını doldurduktan sonra memur olduğu ancak memurluktan ayrılarak uzman onbaşı olduğu öğrenildi.
Memurluktan ayrıldıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine katılarak piyade uzman onbaşı olan İdlib şehidi Eyüp Gülaştı'nın, ayrı olan anne ve babasını birleştirerek onlara bir de ev aldığı ortaya çıktı.
Çevresinde güleç yüzü ile tanınan şehit Gülaştı, İdlib’de kendisi gibi Samsunlu olan uzman onbaşı Tayfun Pekel ile birlikte görev yapıyordu. İki yakın arkadaş, Gülaştı ve Pekel, rejim güçlerinin kalleş saldırısı sonucu şehitlik mertebesine ulaşmıştı.