Şehit olan eşinin tabutuna sarılarak söyledikleri yürekleri dağladı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayan bir aracı yakalamak için peşine takılan motorize ekipler manevra yapan dolmuşla çarpıştı.

Kazada yunus timinde görevli Mehmet Tekcan ve Özkan A. yaralandı. Kazayı gören çevre sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve hastanede de kalbi duran Mehmet Tekcan bu sabah saatlerinde şehit oldu.

“ALMAYIN DAHA DOYAMADIM”

Evli ve bir çocuk babası Tekcan için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bir cenaze töreni düzenlendi. Tören sırasında eşinin tabutuna sarılan Büşra Tekcan, “Almayın doyamadım ki daha yeni evliydik” diyerek al bayraklı tabuta sarılması yürekleri sızlattı.

Büşra Tekcan, eşinin hayatını kaybetmesine neden olanların en ağır şekilde cezalandırılması için Vali Kaldırım’dan söz istedi. Düzenlenen törenin ardından Tekcan'ın cenazesi, memleketi Ankara'ya uğurlandı.