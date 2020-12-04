Şehit polis Barış Göl son yolculuğuna uğurlandı

Antalya’da bir cinayetten hakkında yakalama kararı bulunan Muhammet Karataş (22), Kahramanmaraş’ta kaldığı otele dün kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırıda iki polis yaralandı. Yaralanan polislerden Barış Göl, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit Polis Barış Gölün cenazesi bugün memleketi Osmaniye’ye getirildi. Şehit polis için Merkez Asri Mezarlık Caminde tören düzenlendi. Törene, şehidin babası Osman Göl, annesi Medine Göl, eşi Gülşah Göl, oğulları Osman (9), Aras Kaan (6) ve 6 aylık kızı Gökçe Göl ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. İçişleri Bakanı Soylu, acılı baba Osman Göl’ü sakinleştirmeye çalıştı.

Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu yanındaki fotoğrafını öpen baba Göl, “Yiğidim seni alnından öperim. Sana hakkım bir kere değil, yüzlerce binlerce kez helal olsun. Aslanım, yiğidim” diyerek, gözyaşı döktü. Şehidin annesi Medine Göl de oğlunun fotoğrafını cenazeye katılanlara göstererek, “Ben seni nasıl unuturum ciğerim” diye ağıt yaktı.

Kucağındaki 6 aylık kızıyla törende ayakta durmakta güçlük çeken Gökçe Göl’e ağladığını gören oğlu Osman, “Babam ağlamanı ister miydi?” dedi. “İstemezdi annem, tamam ağlamıyorum” diyerek oğlunun başını okşayan Gökçe Göl daha sonra kucağındaki bebeğiyle eşinin tabutunun başına gelerek gözyaşı döktü, Bebeğine babasının fotoğrafını gösterdi. (DHA)