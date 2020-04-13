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Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta silah kazası sonucu şehit olan polis memuru Beytullah Melih İşık, memleketi Ankara'da son yolculuğu uğurlandı.

15:03 -
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Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, çevik kuvvet grup amirliğinde görevli Beytullah Melih İşık (29),  3 gün önce görev esnasında silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanarak Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşık, burada yapılan müdahaleye rağmen şehit düştü. Şehit İşık’ın cenazesi memleketi Ankara’ya getirilerek, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde tören düzenledi.

FOTO: DHA

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut, mesai arkadaşları, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Sosyal mesafe kuralına uyulup saf tutularak kılınan cenaze namazının ardından şehit polisin cenazesi, Karşıyaka Polis Şehitliği’nde toprağa verildi. (DHA)

Ankara çevik kuvvet Cizre Emniyet Polis şehit Şırnak Vasip Şahin
Son güncelleme: 15:06 13.04.2020
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