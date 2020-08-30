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Şehit Uzman Çavuş nişan kıyafetleriyle son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. 25 yaşındaki şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine, nişanında giydiği beyaz gömleği ve siyah kravatı bırakıldı.

Sozcu.com.tr
15:16 -
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Şehit Uzman Çavuş nişan kıyafetleriyle son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi sınırında İran tarafından sızma girişiminde bulunan PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin için memleketi Mersin’de tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze töreni için askerlerin omuzlarında Muğdat Camii avlusuna getirildi.

Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin (FOTO: DHA)

Törene şehidin annesi Ferizade ile babası Abdullah Şahin, nişanlısı Özlem Kaya, yakınlarının yanı sıra Vali Ali İhsan Su, Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, milletvekilleri, belediye başkanları katıldı.

(FOTO: DHA)

25 yaşındaki şehidin ailesi ve yakınları, tabuta sarılarak, uzun süre gözyaşı dökerken, kardeşi ise şehidin nişanı sırasında giydiği beyaz gömleği ile siyah kravatını tabut üzerine bıraktı. (DHA)  

Ağrı beyaz Emniyet Emniyet Müdürü İran Mersin PKK şehit
Son güncelleme: 15:18 30.08.2020
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