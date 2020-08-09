Şehit Uzman Çavuş Süleyman Ural Samsun’da toprağa verildi

Irak’ın Kuzeyi’nde sürdürülen Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesindeki çatışmada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural’ın naaşı dün gece askeri uçak ile Amasya Merzifon Havalimanına getirildi.

Ardından karayoluyla memleketi Samsun’un Vezirköprü ilçesine götürülerek Devlet Hastanesi’nde morguna konuldu.

5 AYLIK NİŞANLIYDI

5 aylık nişanlı olan ve düğün hazırlığı yaptığı belirtilen şehit Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural’ın naaşı bugün hastane morgundan alınarak 13 kilometre uzaklıktaki baba ocağı Çekalan Mahallesi’ne getirilerek helallik alındı.

Burada dualar okunurken, babası Aslan Ural, annesi Arife Ural ile kardeşleri ve yakınları gözyaşı döktü. Ardından şehidin naaşı Çekalan Cami’ne getirildi.

Buradaki törene Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Samsun milletvekilleri, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, beleidye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi.