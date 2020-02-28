Şehit yakınına hakaret etti! Ruhsatı iptal edildi

Sakarya’da toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sürüyor Bu kapsamda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile toplu taşıma araçları bakım, hijyen, şoförlerin kılık kıyafetleri, araç içi ışıklandırma, klima ve kalorifer ve tabelaları kontrol edilerek yönetmeliğe uygunluğu denetleniyor.

Denetimler ile fazla yolcu yoğunluğunun yaşandığı hatlarda ek sefer düzenlemeleri gerçekleştiriyor. Toplu taşıma şoförlerinin seyahat halinde iken sigara ve telefon kullanıp kullanmadığına ilişkin yapılan denetimlerde ise yönetmeliğe aykırılık belirlenen araçlar hakkında cezai yaptırımlar uygulanıyor.

Ocak ayından itibaren gerçekleştirilen denetimlerle 4 bin 500 toplu taşıma aracına uygunluk kontrolü yapıldı. Denetimlerde şehit yakınına hakaret eden, direksiyonda oyun oynayan ve UKOME kararlarına uymadığı belirlenen 5 araca 3 ile 10 gün arasında geçici ruhsat iptali cezası uygulandı.

Vatandaşların daha düzenli ve güvenli yolculuk yapabilmeleri için denetimlerin devam edeceğini açıklayan Büyükşehir yetkilileri, şu ifadeleri kullandılar:

* Vatandaşlarımızın daha düzenli ve güvenli toplu taşıma araçlarında seyahat edebilmesi için denetimlerimiz artarak devam edecektir. Bu kapsamda vatandaşlarımızdan toplu taşıma araçları için gelen şikayetleri çok önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın ALO153 merkezine ihbar ettiği her şikayeti değerlendiriyoruz.

* Vatandaşlarımızın şikayet bildirimlerinde ihbar ettiği toplu taşıma aracının plakasını ya da saat bildirimi yapması sorunun hızla çözümüne olanak sağlayacağını bildirerek vatandaşlarımızın daha huzurlu, konforlu ve daha güvenli bir şekilde ulaşımlarını gerçekleştirmeleri için çalışmalarımız devam edecektir. (İHA)

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