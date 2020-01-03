Şehitlere son veda!

Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatı’ndaki çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık’ın cenazesi, sabah saatlerinde İkitelli Cemevi’ne getirildi.
Şehit Berkay Işık için İkitelli Cemevi’nde cenaze töreni düzenleniyor. Şehidin naaşı gerçekleştirilecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat’a gönderilecek.
Çatışmada şehit olan 24 yaşındaki sözleşmeli piyade er Ayhan Çam’ın cenazesi ise, memleketi Çorum’da toprağa verildi. Gece saatlerinde Şırnak’taki törenin ardından askeri uçakla Merzifon Havalimanı’na getirilen şehit Çam’ın naaşı, konvoy eşliğinde doğum yeri Çorum’un Uğurludağ ilçesine götürüldü. Askerlerce hastane morgundan alınan şehidin cenazesi, Yeni Cami’ye getirildi.
Şehidin ailesi ve yakınları, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cuma namazını müteakiben İl Müftüsü Muharrem Biçer’in kıldırdığı cenaze namazı sonrası, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri tören mangasınca tekbirler eşliğinde cenaze aracına konuldu.
Bu sırada vatandaşlar, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganı attı. Şehit Çam’ın cenazesi, Eski Çeltek köyünde dualar eşliğinde toprağa verildi. Yaklaşık iki yıldır görev yapan piyade er Ayhan Çam, Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde dün akşam saatlerinde çıkan çatışmada şehit olmuştu.