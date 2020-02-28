Şehitlerimiz için ilk tören düzenlendi!

Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, milletvekilleri ve yöneticiler de katıldı.

Törende Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın okuduğu dua sonrası şehitlerin naaşları, askerlerin omuzlarında ambulanslara alındı, son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

Dün Esad rejimine bağlı güçlerin İdlib’de Türk askerine yönelik düzenlediği iki saldırıda 36 Mehmetçik şehit düştü. Ateşkesi sağlamak ve güvenli bölge oluşturmak için canını veren askerlerimizden bazılarının kimlikleri belli oldu. Şubatın ilk gününden beri İdlib’de verdiğimiz şehit sayısı 53’e yükseldi.

ŞEHİTLER

Yüzbaşı Süleyman Şahin (Ankara)

Teğmen Bayram Olgun (Konya)

Teğmen Mustafa Bayraktar (Hatay)

Astsubay Çavuş Mehmet Muhammed Akay (Mersin)

Astsubay Çavuş Muharrem Öğütçü (Bingöl)

Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ (Kahramanmaraş)

Uzman Çavuş Emin Yıldırım (Hatay)

Uzman Çavuş Adem Akın (Tokat)

Uzman Çavuş İbrahim Tüzel (Mersin)

Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz (Bursa)

Uzman Çavuş Ali Turgut (Uşak)

Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş (Bitlis)

Uzman Çavuş Batuhan Tank (Osmaniye)

Uzman Çavuş Selman Cankara (Adana)

Uzman Çavuş Osman Ak (Mersin)



Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz (Antalya)

Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı (Kahramanmaraş)

Uzman Onbaşı Recep Bekir (Tekirdağ)

Uzman Onbaşı Ali Taşöz (Kayseri)

Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya (Osmaniye)

Uzman Onbaşı Nihat Kara (Tekirdağ)

Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan (İstanbul)

Uzman Onbaşı Mehmet Orhan (Adıyaman)

Uzman Onbaşı Emre Baysal (İstanbul)

Uzman Onbaşı Tayfun Peker (Samsun)

Sözleşmeli Er Cuma Bağtur (Batman)

Sözleşmeli Er Birhan Er (Tekirdağ)

3 ŞUBAT 2020

1- Uzman Çavuş Halil Demir (İstanbul)

2- Uzman Çavuş Serkan Deprem (Osmaniye)

3- Uzman Çavuş Uğur Kurt (Gaziantep)

4- Uzman Onbaşı Gökhan Orhan (Afyonkarahisar)

5- Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler (Gaziantep)

6- Uzman Onbaşı Uğur Katran (Mersin)

7- Piyade Onbaşı Kadir Yıldız (Aksaray)

8- TIR şoförü İsmail Akatay (Hatay)

10 ŞUBAT 2020

1- Uzman Çavuş Davut Özcan (Kırıkkale)

2- Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz (Gaziantep)

3- Uzman Onbaşı Fatih Saylak (Kahramanmaraş)

4- Uzman Onbaşı Enes Alper (Niğde)

20 ŞUBAT 2020

1- Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları (Hatay)

2- Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk (Gaziantep)

22 ŞUBAT 2020

1- Sözleşmeli Er Mecit Demir (Gaziantep)

26 ŞUBAT 2020

1- Uzman Çavuş Şükrü Elibol (Samsun)

2- Uzman Onbaşı Soner Enes Baykuş (Kahramanmaraş)