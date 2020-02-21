Şehre inmesin diye dağda besliyorlar

Bodrum’da yaban domuzlarının sık sık şehir içine inmesi ve bazı domuzların trafiğe kurban gitmesi üzerine belediye tarafından, domuzların yaşam bölgelerine yem bırakılmaya başlandı.

DOMUZLARI MAHALLE İÇİNDE ELİYLE BESLEYEN VAR

Bodrum’un Torba mahallesinde Pedasa dağından inerek evlerin bahçesine kadar gelen yavru domuzlara bir sitede bahçıvanlık yapan evli ve bir çocuk babası 44 yaşındaki Atakan Kaplan sahip çıktı.

Yaklaşık üç yıl önce gelen yavru domuzlara her gün yemek ve su veren Kaplan “Artık bana da mahalleye de insanlara çok alıştılar. Ellerimle yediriyorum, korkmuyorlar çekinmiyorlar. Onlar benim çocuklarım gibi. Her sabah geliyorlar. Ben de hazırladığım yiyecekleri elimle yediriyorum. Tek dertleri kış aylarında bir lokma yiyecek” dedi.

YEMLİKLER GENELE YAYILACAK

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, mahalle aralarına inerek çöp konteynerleri ve çevresinde yemek atıkları yiyen yaban domuzları için, yaban domuzlarının geçiş güzergahında bulunan doğal alanlara yemlik yerleştirmeye başladı.

Yemliklere, pazar yerlerinden toplanan gıda atıkları koyuluyor. Yaban domuzlarının mahalle aralarına inmemesi için Çırkan, Konacık ve Cumhuriyet Mahallelerinin kırsalına yerleştirilen yemlikler yarımadanın geneline yayılacak.