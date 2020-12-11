Sekiz suçtan aranan çete elebaşı operasyonla yakalandı

Operasyon İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, Nurçinler olarak bilinen suç örgütünün elebaşı olan, 15 suç kaydı, 8 araması bulunan Ahmet Nurçin’in saklandığı adresi bulunca harekete geçti.

OPERASYONLA YAKALANDI

Ahmet Nurçin’in saklandığı belirlenen Ümraniye'deki bir siteye operasyon düzenlendi. Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy ve Sarıyer'de bir çok suç olayına karışan suç örgütü elebaşının yakalanması için Özel Harekat eşliğinde adrese giren ekipler, Ahmet Nurçin’i gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 1 tabanca 15 mermi ve bir miktar da esrar ele geçirildiği öğrenildi.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN İŞLEM YAPILDI

Yakalanan Ahmet Nurçin hakkında “Silahlı Suç Örgütü Kurmak-Yönetmek-Üye Olmak- Yardım Etmek”, “Nitelikli Yağma”, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, “Kasten Yaralama”, “Tefecilik”, “Vergi Usul Kanununa Muhalefet”, “Kamu Görevlisinin Suç Bildirmemesi”, “Görevi kötüye Kullanma”, “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak”, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti”, “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “Tehdit” suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüpheli tutuklandı.

7 AY ÖNCE OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Nurçinler olarak bilinen çeteyle defalarca çatışmaya girdikleri belirlenen Özbeyler suç örgütüne yönelik geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınmış, 5 silah ele geçirilmişti. Nurçinler suç örgüt elebaşı Ahmet Nurçin ise aramalara rağmen bulunamamıştı.

ÇATIŞMA GÖRÜNTÜLERİ ÇIKMIŞTI

Nurçinler suç örgütü, aralarında husumet bulunan Özbeyler çetesi ile 27 Ağustos 2018’de Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi’nde çatışmaya girmiş, olayla ilgilisi olmayan 2 kişi yaralanmıştı. Çatışma anları kameralara yansımıştı.

İKİ SUÇ ÖRGÜT LİDERİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Nurçinler suç örgütü ele başlarından Cengiz Nurçin 2009'da öldürülmüş cesedi ise parçalanmış olarak bulunmuştu. Daha sonra Cengiz Nurçin'in yerine geçen Ayhan Nurçin ise 10 Nisan 2018'de aracına bindiği sırada silahla vurularak öldürülmüştü.